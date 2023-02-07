Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:00 Türkiye yüzyılın felaketini yaşarken, Prof. Dr. Celal Şengör dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında Kahramanmaraş'taki depremi ders kitaplarına girecek bir örnekle anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1dae535582a2f44676843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı