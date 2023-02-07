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Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı

Türkiye yüzyılın felaketini yaşarken, Prof. Dr. Celal Şengör dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında Kahramanmaraş'taki depremi ders kitaplarına girecek bir örnekle anlattı.

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