Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın 27 Nisan 2021 Salı Saat: 13:51 İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi tahliye planı hazırlandı. Depremin yakın zamanda olacağını vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, seferberlik çağrısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6087ec9e9865a62a5a3ed50b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı Esra Erol'da ilginç anlar! ''Benim acil evlenmem lazım'' Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! İşte o anlar İstanbul'dan kaçış başladı! Yasak öncesi bilet bulunamıyor! Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur ? Thodex krizini 4 ay öncesinden bildi! İstanbul'da turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt 'Burçlara inanmak günah mıdır-' sorusuna Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap şaşırttı