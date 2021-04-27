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Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın

İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi tahliye planı hazırlandı. Depremin yakın zamanda olacağını vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, seferberlik çağrısı yaptı.

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