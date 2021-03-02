Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor Prof Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor 02 Mart 2021 Salı Saat: 21:30 Dünya çapında ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin. koronavirüs mutasyonu ve aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603e84430044e66b961d3e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de kızdıracak sözler! Esra Erol canlı yayınında fuhuş itirafı İstanbul'da korkutan yangın! Ekonomik krizden bunalıma giren vatandaş ekmek teknesini yaktı! Müge Anlı'dan olay gaf: Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok! Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü Bahçeli'den erken seçim açıklaması