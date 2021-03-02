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  4. Prof Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

Prof Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

Dünya çapında ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin. koronavirüs mutasyonu ve aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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