Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 19:06 Hukuk profesörü Ersan Şen, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi yasaklarını düzenleyen genelgeleri çıkarma yetkisi olmadığını, içki satışının ise kanun çıkarılmadan yasaklanmayacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608987edd097d84c304ce103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 yıl önce kaybolan kadın için kan donduran iddia Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı