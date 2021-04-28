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  4. Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz

Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz

Hukuk profesörü Ersan Şen, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi yasaklarını düzenleyen genelgeleri çıkarma yetkisi olmadığını, içki satışının ise kanun çıkarılmadan yasaklanmayacağını söyledi.

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