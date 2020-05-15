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  3. 15 Mayıs 2020 22:40

Prof. Kutluk Özgüven'den 12 yaşındaki kız çocukları için Akit TV'de skandal sözler!

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Caner Erkin koronavirüs test sonucunu açıkladı
Caner Erkin koronavirüs test sonucunu açıkladı
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Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Bana propaganda yapma
Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Bana propaganda yapma
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İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem
İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem
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400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor
400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor
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4 günlük yasak öncesi kilometrelerce su kuyruğu
4 günlük yasak öncesi kilometrelerce su kuyruğu
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Park halindeki otomobilden çıkanlar çeteyi ele verdi!
Park halindeki otomobilden çıkanlar çeteyi ele verdi!
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