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  3. 16 Kasım 2020 10:15

Prof. Uğur Şahin’den BBC sunucusuna tarihi ''Türklük'' ayarı

BBC programcısı Marr'ın "Çayla kutlama yapmanız Britanya'da herkesin çok hoşuna gitmiştir" esprisine gülerek "Bu sadece Britanyalılara değil, aynı zamanda Türklere de özgü bir şey." yanıtını verdi.

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