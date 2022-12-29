Anasayfa Video Galeriler Gündem Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Profesör canlı yayında diplomasını yırttı 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 20:15 Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63adcb2ba38760517a4a6373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama