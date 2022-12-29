  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Profesör canlı yayında diplomasını yırttı

Profesör canlı yayında diplomasını yırttı

Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı
THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi
Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı!
AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası
Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi
Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti
Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama