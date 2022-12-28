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  4. Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz''

Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz''

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Adana bölgesinde 6 büyüklüğü ve üzerinde deprem beklediklerini söyledi.

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