Anasayfa Video Galeriler Gündem Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz'' Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz'' 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 13:41 Güncelleme: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:41 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Adana bölgesinde 6 büyüklüğü ve üzerinde deprem beklediklerini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac1d45205acc5fb74bf133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı! Yüksekova’da araçlar buz tuttu Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı Bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kız polisi şoke etti Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi 9 ilde dev operasyon: 45 gözaltı var! Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı!