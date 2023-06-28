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  4. Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin

Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin

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Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, yazın ortaya çıkan, halk arasında karayılan olarak bilinin ‘Dolichophis Jugularis’ türü yılanların öldürülmemesi için uyarıda bulundu.

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