Anasayfa Video Galeriler Gündem Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 15:20 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 15:20 Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, yazın ortaya çıkan, halk arasında karayılan olarak bilinin ‘Dolichophis Jugularis’ türü yılanların öldürülmemesi için uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c2585e160ae33e9044723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu!