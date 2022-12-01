Anasayfa Video Galeriler Gündem Programa sakızla çıkan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı Programa sakızla çıkan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı 01 Aralık 2022 Perşembe Saat: 10:55 Güncelleme: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:55 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına ağzında sakızla çıkan yarışmacı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu kızdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63885df353faa363737ffd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 yaşındaki bir genç kızın başarı hikayesi! İstifa edip, kendi işinin patronu oldu Türkiye'nin bu ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli! Haluk Levent ''hayatımdaki en ilginç konser'' deyip paylaştı Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! 280 tonluk ''Peçenek'' denize indirildi Netflix'in yeni filmi İsrail'i ayağa kaldırdı ''Erkek doktor karımı muayene edemez'' deyip saldırdı! Belediyenin çocuklara çorba yardımına İmam Hatip Lisesi yönetiminden engel Meclis kürsüsünde AK Partili vekili ''Reis''e şikayet etti! Cezaevinden çıktı, genç kıza kabusu yaşattı!