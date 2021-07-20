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Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan’ın prompteri takılınca salonda bulunan görevlilere "kim yönetiyor bunu" diye tepki gösterdi.

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