Anasayfa Video Galeriler Gündem Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 14:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan’ın prompteri takılınca salonda bulunan görevlilere "kim yönetiyor bunu" diye tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6b3d531cf8d0dbd70fae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu Zabıta ve kasaplar karşı karşıya Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı BAYKAR Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi Kabil’de bayram namazı sırasında roketli saldırı Erdoğan: ''Konuşmak için izni sizden alacak değiliz'' Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi Kurbanlıklarla birlikte kapıların üstünden atladılar Kurban Bayramı'nın ilk firari boğası... Kafeteryaya daldı!