Anasayfa Video Galeriler Gündem Protestocular 400 yıllık tabloyu mahvetti Protestocular 400 yıllık tabloyu mahvetti 07 Kasım 2023 Salı Saat: 08:00 Çevreci Just Stop Oil üyeleri, Diego Velazquez'in 400 yıllık ünlü eserlerinden “Aynadaki Venüs” tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549c4633ee221258412e987" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı Genç kızların silahlı kavgası kamerada LPG'li araç alev topuna döndü; 6 kişi yanarak öldü Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının son durumu ortaya çıktı Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var! İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı