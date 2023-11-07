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Protestocular 400 yıllık tabloyu mahvetti

Çevreci Just Stop Oil üyeleri, Diego Velazquez'in 400 yıllık ünlü eserlerinden “Aynadaki Venüs” tablosuna çekiçli saldırı düzenledi.

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