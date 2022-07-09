Anasayfa Video Galeriler Gündem Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 20:50 Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9bfdeb273031e2a2704f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Kurban pazarı savaş alanına döndü Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı