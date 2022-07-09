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Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi.

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