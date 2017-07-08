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  3. 08 Temmuz 2017 00:15

Protestocular polis panzerini yaktı, alevler binaya sıçradı

Venezuela’da hükümet karşıtı protestolar devam ederken 2 protestocu bir polis panzerini molotof kokteyllilerle yaktı. Alevler, çevredeki bir binaya sıçradı.

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