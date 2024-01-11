Anasayfa Video Galeriler Gündem Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 08:50 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 08:50 Batman’da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659f81b504a98af3440cd447" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurt-köpek kapışması kamerada Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada Kadın müşterinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Cezaevi nakil aracı kaza yaptı; çok sayıda yaralı var NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü ''Paylaşımlarımdan pişmanım'' demişti... Türk OnlyFans fenomeninin hapsi istendi Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Avukat torbacı çıktı! Ortağıyla suçüstü yakalandı Çanakkale'de kar ve tipi bastırdı: Boğazda gemi trafiği durduruldu