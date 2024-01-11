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Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi

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Batman’da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta, kaldığı odayı ateşe verdi.

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