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  3. 31 Mayıs 2017 08:45

'Psikolojim bozuldu' deyip yolcuları indirdi

ANKARA'da Özel Taşıma Aracı (ÖTA) şoförü, seyir halindeyken birden durarak, 'Psikolojim bozuldu. Bu stresle kaza yaparım' diyerek yolcuları araçtan inmesini istedi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Ankarada psikolojisi bozulan ÖTA şoförü, otobüsü boşalttı
Ankarada psikolojisi bozulan ÖTA şoförü, otobüsü boşalttı
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