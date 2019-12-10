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  3. 10 Aralık 2019 13:25

''Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum''

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yolcularla tartışan özel halk otobüsü şoförü, ''Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum'' diyerek dakikalarca otobüsü bekletti.

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