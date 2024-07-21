Anasayfa Video Galeriler Gündem Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı 21 Temmuz 2024 Pazar Saat: 22:01 İstanbul'ad bir kişi tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu bıçakladı. Saldırgan kaçmayı başarırken yaralı kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d5b16535c533d51025c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü Nefes borusundaki bu şeyle tam 3 yıl yaşadı Efsane savaş uçağı tam 70 yıl sonra yeniden Türkiye'de Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti 10 yıldır kayıptı... Cesedi eski eşinin evinin temelinden çıktı Galatasaray şampiyonluk kupasını Fethiye'de uçurdu Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayıp: 5 bin rakımda tipide umutlar azalıyor İstanbul'da orman yangını: Aydos Ormanı alevlere teslim oldu Sarıyer'deki plajda korkunç ölüm: Kurtarmak isterken kendi boğuldu