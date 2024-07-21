Psikopat eş hem karısını hem de çocuğunu bıçakladı

İstanbul'ad bir kişi tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu bıçakladı. Saldırgan kaçmayı başarırken yaralı kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

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