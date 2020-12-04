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  3. 04 Aralık 2020 13:25

PTT şubesinde silahlı soygun kamerada!

Bursa’da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden 2 kişi, veznedeki 8 bin TL’yi alarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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