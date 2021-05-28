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'PUBG çetesi' çökertildi

Samsun siber polisi yaptığı çalışmada Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen 'PUBG' çetesi çökertildi.

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