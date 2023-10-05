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Putin Batı'ya meydan okudu: ''Siz kimsiniz?''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Batıdan sürekli 'yapmak zorundasınız’, ‘yapmakla yükümlüsünüz’, ‘sizi ciddi şekilde uyarıyoruz' sözlerini duyuyoruz, siz kimsiniz?'' dedi.

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