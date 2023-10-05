Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin Batı'ya meydan okudu: ''Siz kimsiniz?'' Putin Batı'ya meydan okudu: ''Siz kimsiniz?'' 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 22:25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Batıdan sürekli 'yapmak zorundasınız’, ‘yapmakla yükümlüsünüz’, ‘sizi ciddi şekilde uyarıyoruz' sözlerini duyuyoruz, siz kimsiniz?'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651f0dbe3f11a576ef70aa23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı İstanbul Emniyeti'nden asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi Suriye'de mezuniyet törenine SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü var İstanbul'da yangın faciası! Evde unutulan çocuk öldü Hülya Avşar'dan ''Yaza veda'' paylaşımı! Havuz başında bikiniyle dans etti İstanbul'da 3 kişinin öldüğü patlamada korkunç gerçek! Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı