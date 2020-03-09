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  3. 09 Mart 2020 14:05

Putin, Esad'ı dış kapıda karşıladı!

Rus televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk heyetini yaklaşık iki dakika kapıda bekleten Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı dış kapıda karşıladığı görüntüleri paylaştı.

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