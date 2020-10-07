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2020 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
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  3. 07 Ekim 2020 14:10

Putin gövde gösterisi yaptı

Rusya tüm dünyanın tedirginlikle takip ettiği Zircon hipersonik seyir füzesi denemesi yaptı. Putin, seyir füzesinin fırlatılmasının ardından, “Bu tüm Rusya için büyük bir olay’ dedi.

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