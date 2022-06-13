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Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor

Rusya lideri Putin'in tuvalete 6 korumasıyla gittiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. DNA'sının ele geçirilmesini önlemek isteyen Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı iddia ediliyor.

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