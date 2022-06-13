Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 13:35 Rusya lideri Putin'in tuvalete 6 korumasıyla gittiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. DNA'sının ele geçirilmesini önlemek isteyen Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı iddia ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a712fe463a2713e209a423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı! Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı