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  4. Putin kimseyi dinlemedi! Kiev'de patlama sesleri! Dombas'a askeri harekat başladı

Putin kimseyi dinlemedi! Kiev'de patlama sesleri! Dombas'a askeri harekat başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

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