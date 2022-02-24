Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin kimseyi dinlemedi! Kiev'de patlama sesleri! Dombas'a askeri harekat başladı Putin kimseyi dinlemedi! Kiev'de patlama sesleri! Dombas'a askeri harekat başladı 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 07:40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62170c311e74c50c1e55ab13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi Güvenlik Konseyindeki gergin anlar: Putin'in çıkışı sonrası kekeledi Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada Kaza yapan taksici, turistlerle tartıştı İstanbullu her nefeste ölüyor ama farkında değil! Korkutan harita yayınlandı! Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu'nun son halini kuşbakışı görüntülendi İstanbul'da ''çatıdaki'' genç kadın yürekleri ağızlara getirdi