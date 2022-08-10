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Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu

Ukrayna, Rusya'nın "Kırım'a bir şey olursa kıyamet kopar" dediği Kırım'da dev Rus askeri üssünü vurdu.

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