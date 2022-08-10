Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:35 Ukrayna, Rusya'nın "Kırım'a bir şey olursa kıyamet kopar" dediği Kırım'da dev Rus askeri üssünü vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f36dca87660b447a605823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi iş insanının kürsüdeki ölüm anı kamerada Her açıklaması olay olan imam yine gündemde: ''Yapanın geri zekalı olması lazım!'' 4 kişi yaralanmıştı! Silahlı kız kaçırma kavgası kamerada Şiddet uyguladığı eşini hastaneye kadar takip edip, sağlık çalışanlarına da saldırdı AK Parti'nin kampanya şarkısı Orhan Gencebay'dan Lunaparkta dehşet! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı! Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek...