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Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi

Bir yılı aşkın bir süredir Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarının dikkat çeken bir misafiri vardı. Rusya lideri Putin Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentinde kendi kullandığı araçla gezdi.

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