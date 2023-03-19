Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi 19 Mart 2023 Pazar Saat: 23:20 Bir yılı aşkın bir süredir Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarının dikkat çeken bir misafiri vardı. Rusya lideri Putin Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentinde kendi kullandığı araçla gezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64176e840001273a7d6b9d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası