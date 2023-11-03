Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 20:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda, bir müftünün selamına ''Aleykümselam'' diyerek karşılık verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654527287aa40070f80bd307" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı