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  4. Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu

Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda, bir müftünün selamına ''Aleykümselam'' diyerek karşılık verdi.

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