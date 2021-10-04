Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin'in ''durdurulamaz'' dediği füze denizaltından ateşlendi Putin'in ''durdurulamaz'' dediği füze denizaltından ateşlendi 04 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 16:01 Rusya'nın hipersonik Tsirkon füzesinin ilk defa denizaltıdan başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Rusya lideri Putin hipersonik füze için ''durdurulamaz'' ifadesini kullanmıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615afb1456299a65a449eb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp... 2 bin yıllık bedduayı görenler gözlerine inanamıyor İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Polis gelince ateşe verdiler Eminönü İskelesi'nde bir tarih bulundu İstanbul'a su sağlayan iki baraj kurudu Türkiye'nin en sevimli canlılarının ''drone'' şaşkınlığı kamerada Yeşilçam'ın Sultanı'ndan İmamoğlu'na ''okul'' teşekkürü Hamile kadın komşusuna hayatının şokunu yaşattı İstanbul'da göktaşı paniği! Geceyi gündüze çevirdi