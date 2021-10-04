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  4. Putin'in ''durdurulamaz'' dediği füze denizaltından ateşlendi

Putin'in ''durdurulamaz'' dediği füze denizaltından ateşlendi

Rusya'nın hipersonik Tsirkon füzesinin ilk defa denizaltıdan başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Rusya lideri Putin hipersonik füze için ''durdurulamaz'' ifadesini kullanmıştı.

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