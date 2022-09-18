Anasayfa Video Galeriler Gündem Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı işaret ederek, Kalın'ı taklit eden Rusya lideri Putin'in bu görüntüleri sosyal medyada günün videosu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63275b849aa0130b8a647a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü! Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba'' Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü! 75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı Pamuk üreticisine destek 271 liraya yükseltildi İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını Zonguldak'ta palamut bereketi! Balıkçılar 50 ton balıkla karaya döndü Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı ''İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam yapacağız''