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Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı işaret ederek, Kalın'ı taklit eden Rusya lideri Putin'in bu görüntüleri sosyal medyada günün videosu oldu.

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