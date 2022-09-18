Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı işaret ederek, Kalın'ı taklit eden Rusya lideri Putin'in bu görüntüleri sosyal medyada günün videosu oldu.

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