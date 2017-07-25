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  3. 25 Temmuz 2017 01:15

PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD unsurları, Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine havan toplu saldırı düzenledi. Saldırıda 15 Suriyeli yaralandı.

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