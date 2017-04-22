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  3. 22 Nisan 2017 14:45

"Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu

"Hz. Peygamberi sanatla anlatmak” başlıklı sempozyumun 2.gününün ev sahipliğini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yaptı.

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Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu
Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu
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SOLOTÜRK'ten görevi devraldılar
SOLOTÜRK'ten görevi devraldılar
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23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi
23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi
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Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda sıcak görüntüler
Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda sıcak görüntüler
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Taksici kapkaççıyı böyle durdurdu
Kapkaççı bu sefer sert kayaya çarptı ! O anlar kamerada
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Taksim'de lale nöbeti
Taksim meydanına yoğun güvenlik önlemi!