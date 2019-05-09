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  3. 09 Mayıs 2019 16:55

Rabia Naz'ın babasından Erdoğan'a kritik soru

Giresun'da evinin önünde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan Naz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Anneler Günü yaklaşıyor Rabia Naz'ın annesine ne söylenecek?" diye sordu.

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