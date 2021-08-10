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  4. Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak

Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Rachid Ghezzal, İstanbul'a geldi. Cezayirli yıldızın 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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