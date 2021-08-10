Anasayfa Video Galeriler Gündem Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 18:40 Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Rachid Ghezzal, İstanbul'a geldi. Cezayirli yıldızın 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61129deafd06101efc04e4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi Kilosu 500 lira! Peribacalarında üretip satıyor Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi İstanbul Sarıyer'de orman yangını Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !''