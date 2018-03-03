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  3. 03 Mart 2018 17:30

Raco merkezine operasyon

Terör tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor.

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