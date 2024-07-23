Anasayfa Video Galeriler Gündem Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı 23 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:11 Güncelleme: 23 Temmuz 2024 Salı 12:12 Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669f73e0098e7fae570f0037" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada Anne ile kızının acı sonu FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 11 gözaltı İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu PKK'ya üst düzey darbe: 1'i kırmızı listede 4 terörist öldürüldü Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor: Muhtemel 11 belli oldu Bursa'da büyük yangın... Yandaki fabrikaya da sıçradı, evler boşaltıldı 16 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var