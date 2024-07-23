Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı

Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669f73e0098e7fae570f0037" allowfullscreen></iframe>