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  4. Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı

Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı

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Yargıtay tarafından 1977 yılında bozulup yerel mahkemeye gönderilen ve rafta unutulan tapu iptali ve tescil davası dosyası, yarım asır sonra sonuçlandı.

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