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  3. 26 Aralık 2019 13:10

Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

13 yaşındaki torununu kaybeden avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın programına geri döndü. Özkan, torununun vefatıyla ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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