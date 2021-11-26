Anasayfa Video Galeriler Gündem Rahmi Özkan'ın acı günü Rahmi Özkan'ın acı günü 26 Kasım 2021 Cuma Saat: 15:21 Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan ünlü avukat Rahmi Özkan'ın ablası Melahat Güney hayatını kaybetti. Acı haberi Müge Anlı duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a0d136debe964f8b7eb043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce...