  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rahmi Özkan'ın acı günü

Rahmi Özkan'ın acı günü

Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan ünlü avukat Rahmi Özkan'ın ablası Melahat Güney hayatını kaybetti. Acı haberi Müge Anlı duyurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü
Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı
Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın!
Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın!
Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler
Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi
İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik
Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem
Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce...