Anasayfa Video Galeriler Gündem Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 00:15 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 00:15 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, bir milyon oy farkla önde olduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6609d285e63f0b41fe0a96f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı Balıkesir yerel seçim sonuçları: Ahmet Akın fark attı YSK Başkanı Yener, açılan sandık oranını açıkladı