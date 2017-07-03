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  3. 03 Temmuz 2017 01:15

Rakibine yenilen boğa kaçarken 1 kişiyi yaraladı

Artvin’de bu yıl 37’incisi düzenlenen Kafkasör Şenlikleri’nde boğa güreşlerinin olduğu sırada rakibine yenilen boğa kaçarken bir kişiyi ezdi.

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Manisada huzurevinde yangın paniği
Manisada huzurevinde yangın paniği
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Kuveytte sıcaklık 60 dereceye yükseldi
Kuveytte sıcaklık 60 dereceye yükseldi
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Kuşadasında lüks yatta yangın
Kuşadasında lüks yatta yangın
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Öleceğini rüyasında görmüş
Öleceğini rüyasında görmüş
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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
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Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi