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  3. 12 Eylül 2018 14:43

Rakibinin boyuyla böyle dalga geçti !

ABD'nin Meksika ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında 1.67 boyundaki rakibiyle dalga geçen Matt Miazga'ya tepki yağdı.

Bilgin Pro
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