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  4. Ralli yarışında kabus! Tam gaz seyircilerin arasına daldı

Ralli yarışında kabus! Tam gaz seyircilerin arasına daldı

Bursa'da ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

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