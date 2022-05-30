Anasayfa Video Galeriler Gündem Ralli yarışında kabus! Tam gaz seyircilerin arasına daldı Ralli yarışında kabus! Tam gaz seyircilerin arasına daldı 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 10:36 Bursa'da ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629473f70dc01543eb30b8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaybolan uçağın enkazı bulundu Erdoğan selfie çeken çocuğu böyle uyardı Madonna ölümden döndü! O anlar kamerada Sokak ortasında kadına şiddet! Yumrukladı, saçlarından tutup sürükledi İstanbul açıklarında korkutan anlar! İki gemi böyle çarpıştı İstanbul'un fethi için Ayasofya'da çok özel gösteri Mahallelinin dikkat 5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da tepki çeken ''cübbeli ve sarıklı'' icazet yürüyüşü