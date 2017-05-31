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  3. 31 Mayıs 2017 12:45

Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayında çörek ve pideye yönelik yoğun talep, fırıncı esnafının yüzünü güldürdü.

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Motosiklet sürücüsü havada takla attı
Motosiklet sürücüsü havada takla attı
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Kabil'i kana bulayan saldırı anı
Kabil'i kana bulayan saldırı anı
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İBB Zabıtasından Tarihi Mısır Çarşısında fiyat etiketi denetimi
İBB Zabıtasından Tarihi Mısır Çarşısında fiyat etiketi denetimi
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İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
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Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü
Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü
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Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri
Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri