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  3. 29 Nisan 2020 18:35

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı ?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı için yeni tedbirlerin gelebileceğini açıkladı.

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Yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim
Yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim
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Yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim
Yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim
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İstanbul'da makas dehşeti! 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
İstanbul'da makas dehşeti! 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
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Güney Kore'de yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
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Polisten 14 yaşındaki çocuğa feci dayak! Görüntüler infial yarattı
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Korona günlerinde köyde survivor
Korona günlerinde köyde survivor
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