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Ramazan davulcusuna ''eşek'' şakası!

Kahramanmaraş’ta üzerine beyaz çarşaf örterek ramazan davulcusunun karşısına çıkan şahıs davulcuyu korkuttu. O anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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