Anasayfa Video Galeriler Gündem Ramazan davulcusuna ''eşek'' şakası! Ramazan davulcusuna ''eşek'' şakası! 25 Nisan 2021 Pazar Saat: 21:45 Kahramanmaraş’ta üzerine beyaz çarşaf örterek ramazan davulcusunun karşısına çıkan şahıs davulcuyu korkuttu. O anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6085b8e54665cb6b4f0cb393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra... Hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti Almanya'da skandal olay! Türk iş insanına polis şiddeti Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı