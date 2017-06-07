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  3. 07 Haziran 2017 17:15

Ramazan geldi küncülü helva piyasaya çıktı

Hatay’da yöresel bir tat olarak bilinen, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor.

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