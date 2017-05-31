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  3. 31 Mayıs 2017 11:45

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide

Konya’da Ramazan ayına özel üretilen Kadınhanı ilçesine has tahinli pide, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
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Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
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Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
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Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
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