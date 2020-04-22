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  3. 22 Nisan 2020 16:25

Ramazan'da dolup taşan türbeler ziyarete kapatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında dolup taşan Eyüpsultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Yahya Efendi, Oruç Baba, Hazreti Yuşa gibi türbelerin bulunduğu mekanlar ziyarete kapatılacak.

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