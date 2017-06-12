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  3. 12 Haziran 2017 12:15

'Ramazanda macunsuz da olsa diş fırçalanmalı'

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, Ramazan ayı boyunca diş bakımı düzgün yapılmadığı takdirde ağızdaki sorunların ilerleyeceğini belirtti.

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