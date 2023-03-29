Anasayfa Video Galeriler Gündem Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 12:20 Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642402d81e933c1c783cd853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un yanı başında! Bu kentte kiralık daire kalmadı Bakan Soylu baston kullanmaya başladıBakan Soylu baston kullanmaya başladı Görüntüler İstanbul'dan... İstanbul kara kavuştu Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor Dolandırıcılardan ''pes'' dedirten yöntem: Bu sefer sabunla dolandırdılar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a adım attırmadılar Şanlıurfa'nın ardından bir ilimiz daha sular altında! Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar