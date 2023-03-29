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Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor.

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